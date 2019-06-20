Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе



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Мила Кунис

Американский таблоид заявил, что супруги собираются разводиться. Актеры решили это «подтвердить».

К голливудской паре – Эштону Кутчеру и Миле Кунис – всегда приковано внимание таблоидов. К ложной информации о себе в прессе актеры уже привыкли. Но последнее заявление американского издания In Touch Weekly пропустить не смогли. Таблоид заявил, что пара разводится. Кутчер и Кунис решили это «подтвердить».

Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида. Видео начинается с высокопарных слов Кунис: «Между нами все кончено. Я чувствовала, что задыхаюсь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk) 19 Июн 2019 в 6:52 PDT

Видео Кутчер опубликовал в своем блоге в Instagram. Подпись к нему была не менее забавная, чем сам ролик. Он предположил, что в следующем номере американское издание сделает еще одно серьезное заявление.