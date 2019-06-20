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    Жизнь

    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе

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    Мила Кунис - Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Мила Кунис

    Американский таблоид заявил, что супруги собираются разводиться. Актеры решили это «подтвердить».

    К голливудской паре – Эштону Кутчеру и Миле Кунис – всегда приковано внимание таблоидов. К ложной информации о себе в прессе актеры уже привыкли. Но последнее заявление американского издания In Touch Weekly пропустить не смогли. Таблоид заявил, что пара разводится. Кутчер и Кунис решили это «подтвердить».

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    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе
    Голливудская звезда из Черновцов ответила на слухи о разводе

    Актеры записали забавный ролик, где высмеивают «громкую» публикацию таблоида. Видео начинается с высокопарных слов Кунис: «Между нами все кончено. Я чувствовала, что задыхаюсь».

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    Публикация от Ashton Kutcher (@aplusk)

    Видео Кутчер опубликовал в своем блоге в Instagram. Подпись к нему была не менее забавная, чем сам ролик. Он предположил, что в следующем номере американское издание сделает еще одно серьезное заявление.

     

     

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