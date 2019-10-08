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    Жизнь

    Голос «Би-би-си» Сева Новгородцев выступит в Киеве

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    Сева Новгородцев - Голос «Би-би-си» Сева Новгородцев выступит в Киеве
    Сева Новгородцев

    Творческая встреча пройдет в формате интерактивной беседы с залом

    Легендарный радиоведущий и журналист Сева Новгородцев выступит в Киеве. Сева поделится интересным опытом и множеством удивительных историй.

    «Я расскажу про десятки исторических личностей, с которыми довелось встретиться, о работе на BBC и в кино, например, как я погиб от руки Джеймса Бонда, про эмиграцию, про написание книг. Будем общаться и я отвечу на ваши вопросы. До встречи!», - говорит Сева Новгородцев.

    79-летний радиоведущий непревзойденный рассказчик, эрудит и имеет колоссальный жизненный опыт. Его книги становятся бестселлерами, выступления пользуются сумасшедшей популярностью, а его вклад в мировую культуру отмечен Орденом Британской Империи.

    Творческая встреча состоится 22 октября в столичном Caribbean Club Concert Hall.

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