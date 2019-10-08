Голос «Би-би-си» Сева Новгородцев выступит в Киеве



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Сева Новгородцев

Творческая встреча пройдет в формате интерактивной беседы с залом

Легендарный радиоведущий и журналист Сева Новгородцев выступит в Киеве. Сева поделится интересным опытом и множеством удивительных историй.

«Я расскажу про десятки исторических личностей, с которыми довелось встретиться, о работе на BBC и в кино, например, как я погиб от руки Джеймса Бонда, про эмиграцию, про написание книг. Будем общаться и я отвечу на ваши вопросы. До встречи!», - говорит Сева Новгородцев.

79-летний радиоведущий непревзойденный рассказчик, эрудит и имеет колоссальный жизненный опыт. Его книги становятся бестселлерами, выступления пользуются сумасшедшей популярностью, а его вклад в мировую культуру отмечен Орденом Британской Империи.

Творческая встреча состоится 22 октября в столичном Caribbean Club Concert Hall.