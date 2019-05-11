Google представил 53 гендерно-нейтральных эмодзи
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Розсилка
«Третий гендер» появится в эмодзи с профессиями, занятиями и персонажами
Дизайнеры Google разработали новые гендерно-нейтральные эмодзи. 53 новые иконки будут доступны в операционной системе Android Q, которая пока находится в разработке (ее первая бета-версия появилась 13 марта для телефонов Google Pixel), но скоро появится на всех устройствах с Android.
Новые эмодзи представляют собой «третий гендер», нечто среднее между «мужской» и «женской» версиями привычных смайликов. Такие альтернативные варианты станут доступны в эмодзи с профессиями, занятиями, увлечениями, сказочными персонажами и другими антропорморфными иконками. У гендерно-нейтральных эмодзи волнистые волосы до подбородка, вместо короткой стрижки у «мужской» версии эмодзи и длинных волос у «женской». Среди новых эмодзи — русалка со скрещенными на груди руками, пловец в нейтральном купальном костюме с длинными рукавами, вампир и зомби с неопределенным гендером, слесарь и судья с новой стрижкой.
Over the past six months, Emoji platforms have been more proactive and aligning on a number of cross platform inconsistencies. Gender fluid designs to reduce reinforcing stereotypes, gender binaries and misgendering is just the start!
Джерело: Bird In Flight