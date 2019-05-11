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    Жизнь

    Google представил 53 гендерно-нейтральных эмодзи

    • Розсилка
    Google представил 53 гендерно-нейтральных эмодзи

    «Третий гендер» появится в эмодзи с профессиями, занятиями и персонажами

    Дизайнеры Google разработали новые гендерно-нейтральные эмодзи. 53 новые иконки будут доступны в операционной системе Android Q, которая пока находится в разработке (ее первая бета-версия появилась 13 марта для телефонов Google Pixel), но скоро появится на всех устройствах с Android.