Google представил 53 гендерно-нейтральных эмодзи

Дизайнеры Google разработали новые гендерно-нейтральные эмодзи. 53 новые иконки будут доступны в операционной системе Android Q, которая пока находится в разработке (ее первая бета-версия появилась 13 марта для телефонов Google Pixel), но скоро появится на всех устройствах с Android.