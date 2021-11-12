Google выпустил дудл, посвященный украинской актрисе Людмиле Гурченко (фото)

Всего за свою карьеру Людмила Гурченко сыграла 130 ролей

Всего за свою карьеру Людмила Гурченко сыграла 130 ролей

Автором дудла стала художница Татьяна Уклейко

На стартовой странице поисковика Google в пятницу, 12 ноября, появился дудл, посвященный 86-летию актрисы Людмилы Гурченко. Дудл приурочен к дню рождения актрисы.

Дудл сделан на основе эстампов художницы Татьяна Уклейко, которая постаралась отразить в тематическом логотипе всю многогранность таланта артистки. Стоит отметить, что в украинском сегменте Google этот дудл, посвященный украинской актрисе, не виден, однако он доступен в общем сборнике дудлов поисковика.

Автор дудла: Татьяна Уклейко

Людмила Гурченко родилась в Харькове, в 1935 году, в семье музыкантов. Она дебютировала в кино сразу после окончания ВГИК в советском мюзикле 1956 года «Карнавальная ночь». Что интересно: несмотря на бешеный успех картины, актриса на большой экран вернулась только в 1973 году, в драме «Старые стены».

Всего за свою карьеру Людмила Гурченко сыграла 130 ролей и записала более 10 музыкальных альбомов.

Вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин вспомнил о последних днях покойной жены. Он говорит, что знаменитость репетировала свои похороны, готовилась к уходу.

Кстати, по случаю Дню независимости Украины компания Google также посвятила специальный дудл. Стартовую страницу поисковой системы тогда украсили трезубцем.