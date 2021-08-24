Google присвятив дудл Дню Незалежності України

Дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика

Компанія Google присвятила спеціальний дудл до Дня Незалежності України 2020. Про це йдеться в описі дудла.

Зазначається, що дудл можна побачити на стартовій сторінці пошуковика.

Google відзначає, що свято для українців є одним з найважливіших в році, бо саме цього дня в 1991 році Україна офіційно проголосила повну незалежність.

Тематичний малюнок від 24 серпня містить зображення таблички у синьо-жовтих барвах та зображення ймовірно козацького човна з українським гербом.

У святковому логотипі використані відтінки синього і жовтого кольорів прапора України. Якщо на нього натиснути, то з'являється інформація про День Незалежності України.

Традиційно по всій країні сьогодні заплановано цілий ряд заходів.

Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Парад на Хрещатику включатиме в себе проходження пішої колони, проїзд механізованої колони та проліт повітряної колони. На Дніпрі в Києві передбачене урочисте проходження катерів та проліт авіації. Крім того, одночасно з проведенням параду на Хрещатику запланований артилерійський салют з острова Труханів.

Одночасно з проведенням параду в Києві заплановано урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ озброєння військової техніки в Одесі - з висадкою десанту і демонстрацією показового артилерійського бою.

Нагадаємо, Героя України, Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета не було запрошено на офіційні святкові заходи з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Також на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України Офіс президента не запросив жодного народного депутата, що голосували у 1991 році за відновлення Незалежності України.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Також стало відомо, що 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

24 серпня із 08:00 до закінчення заходів тимчасово закриють на вхід і вихід зі станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик» на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів у центрі міста. Проте у ніч з 24 на 25 серпня буде продовжено роботу пасажирського транспорту загального користування на дві години.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено окремо.

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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