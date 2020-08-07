Григ, Элгар и Скорик: что слущать в Наицональной филармонии 10-13 августа



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В частности, также будет звучать и «Карпатская рапсодия» Мирослава Скорика

После длительной «карантинной» паузы, 6 августа в Национальной филармонии Украины открылся фестиваль «Летние музыкальные лучи». Этот августовский фестиваль традиционно знакомит киевлян и гостей города с лучшими произведениями классической и джазовой музыки. Фестиваль продлится до 26 августа. Все концерты транслируются и онлайн. Добавьте «Летние музыкальные лучи» в свои августовские вечера! Какими же будут события с 10 по 13 августа?

«Идиллия»

10 августа Национальный камерный ансамбль «Киевские солисты» под руководством Игоря Пучкова представит концерт под названием «Идиллия». Так называется одно из произведений для струнного оркестра чешского композитора-классика Леоша Яначека, созданное в 1878-м году. В это время он завершал обучение в Пражской органной школе и получал образование в Лейпциге и Вене. Но уже в музыке раннего периода творчества композитор опирается на чешский фольклор.

В частности, также будет звучать и «Карпатская рапсодия» Мирослава Скорика, которая создана в 2004 году для скрипки и фортепиано. Интересно, что как жанр, рапсодия существует еще со времен Древней Греции. Тогда рапсодами называли исполнителей, которые создавали эпические песни. Сейчас, наверное, в первую очередь вспоминаются фортепианные рапсодии Ференца Листа, Иоганнеса Брамса или «Рапсодия на тему Паганини» Сергея Рахманинова. В этот вечер солистами будут скрипачи Юрий Степин и Наталья Коляда, альтист Анатолий Васильковский, виолончелисты Игорь Пацовский, Виктор Рекало и Святослав Боровик.

«Хиты джаза»

11 августа Биг-Бенд Национального академического духового оркестра Украины под руководством Алексея Викулова подарит хиты джаза. Для вас будут звучать самые популярные джазовые мелодии ХХ века.

Кроме колыбельной Клары из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина – Summertime, в частности, можно будет также услышать и композиции из репертуара Эллы Фицджеральд в исполнении непревзойденной солистки, финалистки телепроекта «Голос страны» Алины Башкиной. Безусловно, этот вечер подарит непревзойденные эмоции и впечатления!

«Григ, Чайковский, Элгар»

12 августа Киевский камерный оркестр представит музыку классиков XIX века – Эдварда Грига, Петра Чайковского и Эдварда Элгара. В частности, будет звучать «Серенада для струнного оркестра» Петра Чайковского, которая является не менее популярной, чем «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта.

Англичанин, скрипач и композитор, сэр Эдвард Элгар был младшим современником Чайковского. «Серенада для струнного оркестра» – версия «Трех пьес для струнного оркестра» – написана Элгаром в 1888-1892 годы. Как раз в это время композитор женился на писательнице Эллис Робертс, которую очень любил. И, видимо, произведение посвящено именно ей. Сам автор считал эту «Серенада» своим лучшим произведением.

«Guitar nights». Андрей Остапенко

13 августа один из ярких представителей гитарной исполнительской школы Украины, заслуженный артист Украины, солист Национальной филармонии Украины Андрей Остапенко выступит сольно в концерте под названием «Guitar Nights».

На этот раз Андрей Остапенко исполнит популярные произведения композиторов-легенд в истории гитарного исполнительства, в частности, Исаака Альбениса, Лео Брауэра и Франциско Тарреги. Программу этого гитарного вечера своеобразно дополнит музыка Эйтора Вила-Лобоса, Роллана Дьенса, Эрика Сати и не только.

Интересный факт. Андрей Остапенко играет на гитаре «Artista Membrane», которую сделал всемирно известный гитарный мастер Дитер Хопф. Известно, что уже более трех столетий семья Хопф производит замечательные струнные инструменты, точнее – с 1655-го. Конечно, за это время накоплен бесценный опыт, который по достоинству оценили выдающиеся музыканты мира.