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    Шоу-биз

    Хит для летних вечеринок. Макс Барских представил англоязычный трек

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    Украинский поп-певец Макс Барских - Хит для летних вечеринок. Макс Барских представил англоязычный трек
    Украинский поп-певец Макс Барских

    В последний раз певец выпускал англоязычные песни в 2012 году

    Украинский поп-певец Макс Барских выпустил песню Silence. Англоязычный трек выходит на звукозаписывающем лейбле Sony Music Entertainment. Это экспериментальная работа Макса, выполненная в стиле summer house. Сингл имеет независимый статус от будущего альбома артиста «1990», и предназначен для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом.

    «Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... Silence - это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье», - комментирует артист.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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