Хэллоуин: история и традиции праздника



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В ночь с 31 октября на 1 ноября американцы и европейцы празднуют старинный кельтский праздник - Хэллоуин

Название Halloween произошло от выражения All Hallow's Eve, что расшифровывается как All Hallowed Souls Eve - месса всех святых, или канун Дня всех святых.

История праздника

По преданию, в ночь перед Хэллоуином духи, живущие в потустороннем мире, возвращаются на землю. Именно поэтому праздник, а точнее, его канун называют Днем всех святы, или Днем мертвых. Легенда вспоминает хитрого грешника Джека, которого не приняли ни в ад, ни в рай и он скитался на земле с адским огнем в руках. Для того чтобы пламя не погасло, Джек использовал тыкву, как фонарь, который стал впоследствии символом праздника.

Историк Николас Роджерс, изучавший истоки Хэллоуина, отмечал, что, несмотря на попытки связать его происхождение с древнеримским праздником Паренталии, прообраз Хэллоуина, скорее всего, зародился только с появлением кельтского языческого праздника Самайн, описание которого появляется в староирландском литературе начиная с X века.

Традиционно считается, что восприятие Самайна, как темного языческого праздника, связанного с мертвыми, обязано своим появлением христианским монахам X-XI веков, писавших о нем спустя примерно два столетия после утверждения Дня всех святых и примерно через четыреста лет после принятия Ирландией христианства. В то же время, уже в VIII веке День всех святых начинает постепенно замещать Самайн; благодаря взаимопроникновению кельтских традиций и католических обрядов начинают формироваться первые зачатки будущего Хэллоуина.

Североамериканские альманахи конца 18 и начала 19 века не подают никаких сведений о праздновании Хэллоуина там. Например, Пуритане Новой Англии, не одобряли этот праздник. Его бурное распространение началось вместе с волнами ирландской и шотландской эмиграции в Америку в течение ХІХ века. В конце концов, Хэллоуин прижился на новом месте и популяризируется оттуда во всем мире. Сначала празднования ограничивались лишь эмигрантскими общинами, и вскоре, к середине ХХ века, отмечалось всеми американцами от побережья к побережью, независимо от происхождения, общественного или денежного положения.

Атрибуты праздника

Светильник Джека (Джек-Фонарь) - его делают из тыквы, хотя во времена Самайна, светильник изготавливали из репы. Тыква, как более дешевый и доступный овощ, стал использоваться американцами с XIX века. Делается атрибут очень просто - из тыквы удаляются все внутренности, по его «лицу» вырезается устрашающий лик потустороннего существа, а внутрь вставляется горящая свеча. Когда ночью светильник Джека загорается, создается впечатление, что один из духов смотрит на человека своими огненными глазами. Атрибут заменяет обычные фонари и служит для подсветки дороги душам, которые возвращаются в чистилище.

Страшные карнавальные костюмы и маски. Их создавали для достижения большего сходства с мистическими существами и монстрами. Использование костюмов и масок приходится на конец XIX века. Почти два столетия такие наряды служат для придания большей схожести с нечистью и сверхъестественными персонажами; будучи экипированными в такие одежды, дети и выпрашивали сладости у соседей.





Trick-or-treat

Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому, выпрашивая сладости, появилась еще в Средневековье и первоначально была связана с Рождеством. В Англии и Ирландии бедняки издавна ходили по домам и выпрашивали так называемые «духовные пирожные» в День всех святых (1 ноября), обещая в обмен молиться за души умерших родственников хозяев. Хотя этот обычай считается исконно британским, исследователи также находили упоминания о нем на юге Италии.

Выражение Trick-or-treat («кошелек или жизнь») впервые стал использоваться в США, с 1934 года, а сам он начал активно распространяться только с 1939 года. Хотя термин первоначально упоминался лишь на западе Северной Америки, в 1940-лет отмечено уже широкое распространение по всей стране. В нынешние времена фраза носит отчетливо шутливый оттенок и ее часто используют за пределами США, например, в Ирландии и Японии, не боясь получить обвинение в вымогательстве.

Игры и традиции

Кроме попрошайничества сладостей и ношения различных костюмов, празднование Хэллоуина также связано с некоторыми специфическими играми и гаданиями. Например, можно встретить упоминания о гадании с помощью кожуры: шотландские девушки срезали кожуру с яблок, пытаясь сделать ее как можно дольше, и бросали через плечо. Считалось, что упала кожура принимала вид первой буквы фамилии суженого. Другой обычай основывался на известном поверье о Кровавую Мэри, который в наши дни превратился в популярную легенду. Это гадание заключалось в том, что молодые девушки должны были в темном доме подняться по лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале якобы должно показаться лицо будущего мужа, но девушка могла увидеть в зеркале и череп - это означало, что она умрет, так и не выйдя замуж.

Праздничный стол

В Северном полушарии Хэллоуин приходится на время осеннего урожая яблок, поэтому одно из главных мест на праздничном столе занимают яблоки, которые карамелизируют, или выкачивают в сахарном сиропе и орехах. Тем временем в Северной Америке популярны кэнди Пампкина, конфеты в виде кукурузы и тыквы.

В Ирландии к празднику пекут Бармбрек, легкий плодовый пирог, в который закладывают горох, деревянную щепку, кусок ткани, монету и кольцо. Предмет, который попался гостю предсказывал будущее: горох - не ждать скорой свадьбы, треска - неприятности в семейной жизни, кусок ткани - бедность, монета - богатство, кольцо - скорая свадьба. Согласно этой традиции сейчас продаются бармбрекы с игрушечными кольцами внутри.

Интересные факты

В США Хэллоуин - один из самых любимых праздников, который по популярности едва уступает Рождеству. В ночь с 31 октября на 1 ноября на улицах городов можно увидеть толпы как взрослых, так и детей, переодетых в ведьм, привидений и другую нечисть.

Хэллоуин в Америке давно превратился в событие прежде всего коммерческое. Ежегодно на этот праздник здесь тратят несколько миллиардов долларов. В магазине можно купить практически все, что нужно: начиная от карнавального костюма и грима, чтобы нарисовать на лице кровь или сделать его мертвецки бледным, до пластмассовых скелетов и черепов. И, конечно же, везде продаются самые главные атрибуты этого праздника - светильники из тыквы разных размеров, которые символизируют одновременно окончание сбора урожая, злого духа и огонь, отпугивающий его.

Кстати говоря, тыква – это изобретение американцев. До этого в Ирландии и Шотландии страшные рожи, в которые потом уставляли свечи, вырезали из реп и картофеля, в Англии – со свеклы. В Европе Хэллоуин, как правило, проходит в семейном формате. Дома украшают традиционными омелой, вереском и, конечно же, тыквами. Дети наряжаются в костюмы, ходят по соседским домам, выкрикивая: Treat or trick! - Угощай или пожалеешь! - И получают в подарок сладости.

На Хэллоуин принято ходить в гости или зазывать к себе друзей и родственников. Хотя День всех святых и не является государственным праздником даже в англоязычных странах, очевидно, что отмечают его очень широко.

В Украине Поминальные дни устраивают весной. Цель и значение их почти сродная идеи Хэллоуина, или Дню мертвых в других странах: мы собираемся, чтобы отдать дань уважения родным и близким. Тем не менее, они происходят без громких вечеринок и тематической атрибутики, как это делают в других странах.