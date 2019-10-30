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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>Фото: instagram.com/emrata</p> - Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки

    Эмили Ратаковски

    Фото: instagram.com/emrata

    Откровенные наряды – визитная карточка супермодели

    28-летняя Эмили Ратаковски решила напомнить поклонникам, в каком костюме отмечала Хэллоуин в прошлом году. Модель вдохновилась образом актрисы Ракель Уэлч из фильма «Миллион лет до нашей эры».

    Уэлч стала национальным секс-символом в 60−70-х годах после выхода картины «Миллион лет до нашей эры». Плакат с ее изображением в платье из оленьей кожи даже появился в фильме «Побег из Шоушенка».

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    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки
    Эмили Ратаковски предстала в манящем образе милой дикарки

    Напомним, в феврале прошлого года модель неожиданно для всех вышла замуж за актера и продюсера Себастьян Бир-МакКларда - на тот момент их отношениям было всего несколько месяцев.

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