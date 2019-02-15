В ремейке «Дюны» сыграет звезда «Аквамена»



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Джейсон Момоа

Актер присоединился к уже утвержденным актерам – Хавьеру Бардему, Тимоти Шаламе, Оскару Айзеку, Ребекке Фергюсон и другим

Джейсон Момоа, наиболее известный по главной роли в «Аквамене» и роли кхала Дрого в «Игре престолов», присоединился к кастингу ремейка «Дюны» – об этом сообщает Variety. Также на роли в картине уже утверждены Хавьер Бардем, Тимоти Шаламе, Ребекка Фрегюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгорд, Джош Бролин, Дэйв Батиста и Зендая.

Момоа досталась роль Дункана Айдахо, оружейного мастера дома Атрейдес и одного из ключевых персонажей истории. По сюжету, Айдахо — правая рука персонажа Оскара Исаака, а его сына сыграет Тимоти Шаламе.

«Дюна» — экранизация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта, который был впервые издан в 1965 году. В 1984 году книга экранизировал Дэвид Линч: при огромном для тех времен бюджете в 45 миллионов долларов фильм провалился в прокате и собрал всего 27 миллионов, а режиссер поссорился с продюсерами картины и, в конечном итоге, отрицал свое отношение к финальной версии ленты. Однако фильм все равно имеет статус легендарного и стал частью наследия Линча.

Над ремейком будет работать режиссер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев. В одном из интервью он назвал экранизацию «Дюны» делом своей жизни.

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Джерело: Esquire