  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Хейли Болдуин провела день с мамой Джастина Бибера

    • Розсилка
    Хейли Болдуин (Бибер) - Хейли Болдуин провела день с мамой Джастина Бибера
    Хейли Болдуин (Бибер)

    Выходные у Хейли Болдуин выдались семейными

    В субботу она гуляла с мужем Джастином Бибером и обедала с ним в кафе, а воскресенье провела со свекровью Патрицией Линн Малетт.

    Хейли и Патрицию сфотографировали при выходе из кафе в Лос-Анджелесе, где они купили себе по стаканчику замороженного йогурта. Обе были в прекрасном настроении, разговаривали и улыбались.

    Патриция выбрала для прогулки черный костюм и куртку, а Хейли серебристое атласное платье и жакет. Джастина с ними не было, видимо, свекровь и невестка решили провести время вдвоем.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Хейли Болдуин провела день с мамой Джастина Бибера
    Хейли Болдуин провела день с мамой Джастина Бибера
    Хейли Болдуин провела день с мамой Джастина Бибера
    Legion Media

    Известно, что Патриция и Хейли очень дружны и относятся друг к другу с теплотой. Мама Бибера периодически выкладывает их совместные снимки и называет невестку "подарком". Хейли и Джастин тайно поженились в сентябре, после чего модель взяла фамилию мужа, а Джастин подал на американское гражданство. В скором времени пара готовится провести официальное торжество по случаю начала семейной жизни. Предполагается, что она пройдет в новом особняке Джастина у озера Пуслинч в Канаде, который музыкант приобрел в прошлом году за 5 миллионов долларов.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ