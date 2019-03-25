Хейли Болдуин провела день с мамой Джастина Бибера



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Хейли Болдуин (Бибер)

Выходные у Хейли Болдуин выдались семейными

В субботу она гуляла с мужем Джастином Бибером и обедала с ним в кафе, а воскресенье провела со свекровью Патрицией Линн Малетт.

Хейли и Патрицию сфотографировали при выходе из кафе в Лос-Анджелесе, где они купили себе по стаканчику замороженного йогурта. Обе были в прекрасном настроении, разговаривали и улыбались.

Патриция выбрала для прогулки черный костюм и куртку, а Хейли серебристое атласное платье и жакет. Джастина с ними не было, видимо, свекровь и невестка решили провести время вдвоем.

Известно, что Патриция и Хейли очень дружны и относятся друг к другу с теплотой. Мама Бибера периодически выкладывает их совместные снимки и называет невестку "подарком". Хейли и Джастин тайно поженились в сентябре, после чего модель взяла фамилию мужа, а Джастин подал на американское гражданство. В скором времени пара готовится провести официальное торжество по случаю начала семейной жизни. Предполагается, что она пройдет в новом особняке Джастина у озера Пуслинч в Канаде, который музыкант приобрел в прошлом году за 5 миллионов долларов.

Джерело: Hello!