Эмили Ратаковски в слишком откровенном виде появилась в продуктовом магазине
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Эмили Ратаковски
Звезда шокировала фанатов откровенным нарядом
27-летняя Эмили Ратаковски - обладательница идеальной фигуры. Модель продемонстрировать свои формы в очередной раз. На этот раз эпатажная звезда вышла в магазин в откровенном образе.
Эмили примерила образ блондинки и надела серебристый тренчкот практически на голое тело. Модель дополнила образ ультракороткой мини-юбкой с бахромой и блестящим бра. Завершением аутфита стала черная шляпа в техасском стиле и ботфорты с анималистичным принтом.
Снимки в этом образе Эмили опубликовала в Stories. В таком смелом наряде модель купила продукты в супермаркете.
Эмили Ратаковски любит обнажаться. Cosmo собрал самые откровенные бикини звезды, а недавно она устроила пикантную фотосессию в кровати.