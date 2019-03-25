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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски в слишком откровенном виде появилась в продуктовом магазине

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    Эмили Ратаковски - Эмили Ратаковски в слишком откровенном виде появилась в продуктовом магазине
    Эмили Ратаковски

    Звезда шокировала фанатов откровенным нарядом

    27-летняя Эмили Ратаковски - обладательница идеальной фигуры. Модель продемонстрировать свои формы в очередной раз. На этот раз эпатажная звезда вышла в магазин в откровенном образе.

    Эмили примерила образ блондинки и надела серебристый тренчкот практически на голое тело. Модель дополнила образ ультракороткой мини-юбкой с бахромой и блестящим бра. Завершением аутфита стала черная шляпа в техасском стиле и ботфорты с анималистичным принтом.

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    Эмили Ратаковски в слишком откровенном виде появилась в продуктовом магазине
    Эмили Ратаковски в слишком откровенном виде появилась в продуктовом магазине
    Эмили Ратаковски в слишком откровенном виде появилась в продуктовом магазине

    Снимки в этом образе Эмили опубликовала в Stories. В таком смелом наряде модель купила продукты в супермаркете.

    Эмили Ратаковски любит обнажаться. Cosmo собрал самые откровенные бикини звезды, а недавно она устроила пикантную фотосессию в кровати.

     

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