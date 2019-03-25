Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса



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Бывшие супруги часто общаются ради своих троих дочерей

56-летняя Деми Мур после развода с 64-летним Брюсом Уиллисом сохранила хорошие отношения с ним ради детей. Актриса пришла на вечеринку в честь 10-летия свадьбы бывшего мужа с 40-летней Эммой Хеминг-Уиллис.

Ради круглой даты семейная пара решила обновить супружеские клятвы и провести еще одну свадебную церемонию. Влюбленные собрали гостей в своей резиденции на берегу океана. Пропустить торжество не смогли дочери Брюса Уиллиса от первого брака: Румер и Скаут.

Поздравить бывшего мужа с годовщиной прибыла и Деми Мур. Вместе с другими гостями актриса веселилась на побережье. Компания купалась в океане и готовила еду на костре.

«Молодожены» и приглашенные гости были на вечеринке в белых нарядах. Снимки с торжества получились очень атмосферными и трогательными.

Деми Мур и Брюс Уиллис часто общаются ради своих троих дочерей. Брак звезд казался одним из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Деми рожала всех детей дома рядом с мужем. А ее «беременная» фотосессия для глянца в 1991 году произвела эффект разорвавшейся бомбы.