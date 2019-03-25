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    Шоу-биз

    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса

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    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса

    Бывшие супруги часто общаются ради своих троих дочерей

    56-летняя Деми Мур после развода с 64-летним Брюсом Уиллисом сохранила хорошие отношения с ним ради детей. Актриса пришла на вечеринку в честь 10-летия свадьбы бывшего мужа с 40-летней Эммой Хеминг-Уиллис.

    Ради круглой даты семейная пара решила обновить супружеские клятвы и провести еще одну свадебную церемонию. Влюбленные собрали гостей в своей резиденции на берегу океана. Пропустить торжество не смогли дочери Брюса Уиллиса от первого брака: Румер и Скаут.

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    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса
    Деми Мур повеселилась на второй свадьбе своего бывшего мужа Брюса Уиллиса

    Поздравить бывшего мужа с годовщиной прибыла и Деми Мур. Вместе с другими гостями актриса веселилась на побережье. Компания купалась в океане и готовила еду на костре.

     «Молодожены» и приглашенные гости были на вечеринке в белых нарядах. Снимки с торжества получились очень атмосферными и трогательными.

    Деми Мур и Брюс Уиллис часто общаются ради своих троих дочерей. Брак звезд казался одним из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Деми рожала всех детей дома рядом с мужем. А ее «беременная» фотосессия для глянца в 1991 году произвела эффект разорвавшейся бомбы.

     

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