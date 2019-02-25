  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Хлоя Морец показала откровенное декольте в образе танцовщицы фламенко

    • Розсилка
    Хлоя Морец - Хлоя Морец показала откровенное декольте в образе танцовщицы фламенко
    Хлоя Морец

    В Санта-Монике назвали лауреатов премии Independent Spirit Awards

    На красной ковровой дорожке появилась 22-летняя Хлоя Морец.

    Актриса выбрала экстравагантный образ. Она надела платье в духе танцовщицы фламенко. Наряд с головокружительным декольте получился очень эффектным.

    В макияже визажисты отдали предпочтение пастельным тонам, сделав акцент на сияющей коже звезды. Волосы Хлое уложили аккуратными локонами.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Хлоя Морец показала откровенное декольте в образе танцовщицы фламенко
    Хлоя Морец показала откровенное декольте в образе танцовщицы фламенко
    Legion Media

    Хлоя после расставания с Бруклином Бекхэмом по‑прежнему официально одинока, а ее экс-бойфренд уже успел влюбиться вновь. Новую избранницу приняла и звездная семья юноши.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ