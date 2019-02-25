Хлоя Морец показала откровенное декольте в образе танцовщицы фламенко
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Хлоя Морец
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На красной ковровой дорожке появилась 22-летняя Хлоя Морец.
Актриса выбрала экстравагантный образ. Она надела платье в духе танцовщицы фламенко. Наряд с головокружительным декольте получился очень эффектным.
В макияже визажисты отдали предпочтение пастельным тонам, сделав акцент на сияющей коже звезды. Волосы Хлое уложили аккуратными локонами.
Хлоя после расставания с Бруклином Бекхэмом по‑прежнему официально одинока, а ее экс-бойфренд уже успел влюбиться вновь. Новую избранницу приняла и звездная семья юноши.
Джерело: graziamagazine.ru