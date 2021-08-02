Жена Сергея Бабкина снялась ню и взорвала сеть (фото)

Супруга артиста полностью обнажилась на отдыхе в Италии

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана поделилась довольно откровенной фотографией.

На странице в Instagram директор звезды опубликовала снимок с отдыха в Италии. На нем блогерша позировала полностью обнаженная на балконе на фоне озера Комо.

В посте Бабкина подумала о том, как важно жить не прошлым или будущим, а «здесь и сейчас».

instagram.com/snezhana_babkina/

«Когда вам станет грустно и одиноко, вспомните, что внутри вас около 100 триллионов клеток!!! И все они заботятся о вас!Отправьте свое негативное прошлое в корзину. Нажмите кнопку удалить! В нем нет смысла. Не сливайте туда свою энергию. И начните шаг за шагом прописывать новую программу! Эта программа запустит вашу новую жизнь. И меньше планируйте будущую жизнь! Все планы обычно превращаются в ожидание. А когда мы постоянно ожидаем, мы тоже сливаем энергию, не видя подарков в настоящем моменте. Ожидание будущего истощает также, как и зависание в прошлом. В реальности есть только сейчас! Увеличивай это "сейчас"! Увеличивать можно коротенькими практиками — телесными, энергетическими, дыхательными, медитативными...»- написала знаменитость.

В комментариях подписчики написали ряд приятных сообщений.

Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

«Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.