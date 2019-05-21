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    Жизнь

    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах

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    <p><span>Леонардо Ди Каприо</span></p> <p><span>Фото: Legion-Media</span></p> - Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах

    Леонардо Ди Каприо

    Фото: Legion-Media

    Известный актер терпеливо делал снимки для пассии

    44-летний Леонардо ДиКаприо и его 21-летняя девушка Камила Морроне проводят время на Лазурном берегу. Папарацци застали Лео и Камилу во время прогулки по отелю Hotel du Cap-Eden-Roc. Аргентинская модель решила устроить фотосессию, а в роли фотографа выступил ее бойфренд.

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    Фото: Legion-Media

    Актер терпеливо снимал возлюбленную на фоне дорожки. Камила активно меняла позы: вставала на мысок и расставляла руки, изображая крылья. Она позировала в лаконичном белом платье Alessandra Rich в горошек. Позже ДиКаприо присоединился к Морроне, чтобы сделать совместный кадр.

    Камила Морроне уже выходила на ковровую дорожку в Каннах. Модель позировала в сияющем платье с глубоким декольте. На мероприятии она встретилась с бывшей возлюбленной Леонардо Ди Каприо. Впервые об отношениях Лео и Камилы заговорили в конце 2017 года.

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    Тони Гаррн
    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах
    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах
    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах
    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах
    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах
    Камила Морроне
    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах
    Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах

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