Идеальный мужчина: Леонардо Ди Каприо фотографировал любовницу Камилу Морроне в Каннах



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Леонардо Ди Каприо Фото: Legion-Media

Известный актер терпеливо делал снимки для пассии

44-летний Леонардо ДиКаприо и его 21-летняя девушка Камила Морроне проводят время на Лазурном берегу. Папарацци застали Лео и Камилу во время прогулки по отелю Hotel du Cap-Eden-Roc. Аргентинская модель решила устроить фотосессию, а в роли фотографа выступил ее бойфренд.

Фото: Legion-Media

Актер терпеливо снимал возлюбленную на фоне дорожки. Камила активно меняла позы: вставала на мысок и расставляла руки, изображая крылья. Она позировала в лаконичном белом платье Alessandra Rich в горошек. Позже ДиКаприо присоединился к Морроне, чтобы сделать совместный кадр.

Камила Морроне уже выходила на ковровую дорожку в Каннах. Модель позировала в сияющем платье с глубоким декольте. На мероприятии она встретилась с бывшей возлюбленной Леонардо Ди Каприо. Впервые об отношениях Лео и Камилы заговорили в конце 2017 года.