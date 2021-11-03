Игра в кальмара. На вечеринке по мотивам сериала погибли люди

Члены враждующих бандитских группировок устроили перестрелку

В Панаме пять человек погибли на вечеринке в стиле популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом пишет La Razon со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в одном из клубов Санта-Аны, где члены враждующих бандитских группировок устроили перестрелку. В результате погибли пять человек, среди них нападавший, еще семеро получили ранения. Кроме того, полиция в ходе спецоперации задержала двоих человек, предположительно, связанных со стрельбой.

Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала «Игра в кальмара».

Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.