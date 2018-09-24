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    Жизнь

    Инновация года: придумали подставку для вина, чтобы пить в ванной

    • Розсилка
    Инновация года: придумали подставку для вина, чтобы пить в ванной

    Изобретение, которое мы заслужили

    Американский бренд придумал подарок, который сделает жизнь людей лучше — держатель для бокала вина в душ.

    Бренд Urban Outfitters представил Sipski Shower Wine Glass Holder, силиконовый девайс, который крепится к стене и держит бокал вина в душе. Пока что подставка доступна в двух оттенках — бирюзовом и мраморном. Ее можно купить за $15.

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    Инновация года: придумали подставку для вина, чтобы пить в ванной
    Инновация года: придумали подставку для вина, чтобы пить в ванной
    Инновация года: придумали подставку для вина, чтобы пить в ванной

    Изобретатели отмечают, что в целях безопасности желательно использовать пластиковые, а не стеклянные бокалы. О качестве вина уточнений нет

    «Расслабьтесь в конце долгого дня, взяв ваге вино в душ», —призывают творцы.

    Ранее «Скотч» рассказывал о японском миллиардере, который оседлал Илона Маска и стал первым космическим туристом

     

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