Инсайдер раскрыл интимные подробности отношений Брэдли Купера и Леди Гаги



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Брэдли Купер и Леди Гага

На днях актер расстался с Ириной Шейк

«Химия» между исполнителями главных ролей в фильме «Звезда родилась», 44-летним Брэдли Купером и 33-летней Леди Гагой, породила слухи о том, что экранный роман вышел за пределы съемочной площадки. Скорое расставание Купера с моделью Ириной Шейк только подогрело разговоры на эту тему. Ну а поскольку ни Ирина, ни Брэдли особо не распространяются о своей личной жизни, остается довольствоваться комментариями инсайдеров.

По словам источника из окружения бывшей пары, Шейк и Купер сейчас сосредоточились на карьере и воспитании двухлетней дочери Леи, так что пока не готовы устраивать личную жизнь.

«Брэдли и Ирина чувствует себя абсолютно свободными. Каждый из них занимается карьерой и заботится о ребенке. Они хотят, чтобы Лея была счастлива, понимают, насколько важно для нее видеть рядом и папу, и маму. Совместное опекунство в их ситуации – самое лучшее. Новые отношения не входят в список их приоритетов. Дочь и карьера – вот что для них главное сейчас», – сказал инсайдер.