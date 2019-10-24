Instagram запретит маски и фильтры с эффектом пластической хирургии



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Компания Spark AR заявила, что уберет с платформы виртуальные маски

На днях издание Huffington Post опубликовало любопытные данные, согласно которым фильтры в Instagram негативно влияют на самовосприятие пользователей и их удовлетворенность собственной внешностью, что в перспективе может привести к дисморфофобии и усилить желание прибегнуть к помощи пластических хирургов. Компания Spark AR, разрабатывающая фильтры с технологией дополненной реальности для Instagram, не стала дожидаться масштабного скандала и сразу заявила, что уберет с платформы виртуальные маски, которые «совершенствуют» лица людей до неузнаваемости и полного соответствия бьюти-стандартам соцсетей. Это касается и уже существующих фильтров, созданных непосредственно компанией или пользователями Instagram, и тех, что еще ожидают одобрения.

«Мы хотим, чтобы использование фильтров от Spark AR было положительным опытом, и пересматриваем наши правила, потому что они связаны с благополучием пользователей. Мы уберем из Instagram все фильтры с эффектом пластической хирургии, приостановим введение новых фильтров с упомянутым эффектом и продолжим удалять вновь найденные маски, которые будут противоречить этим правилам», – сообщили представители Spark AR в Facebook.

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Джерело: Super