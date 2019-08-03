Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn

Певица опубликовала очередной снимок с отдыха

Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает радовать своих подписчиков горячими фотографиями с отдыха.

На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала снимок, на котором позирует в черном открытом купальнике, демонстрируя загар и стройную фигуру.

«Сидим сейчас с мужем в ресторане, пьем вино! И он, просматривая фото, попросил запостить именно это. Сказал, что я здесь очень хорошая. Может, так вино на него повлияло, а может, любовь?» - поразмыслила Ирина под снимком.

Красоту звезды на пляжном снимке отметили и ее поклонники.

«Очень-очень красивая! И не только на этом фото!», «Нет, так и есть. Вы хорошая мама и жена», «Мужчина говорит правду, очень хорошая фотография», - писали восхищенные подписчики.

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