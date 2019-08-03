  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике

    • Розсилка
    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn</p> - Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn

    Певица опубликовала очередной снимок с отдыха

    Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает радовать своих подписчиков горячими фотографиями с отдыха.

    На своей странице в Инстаграме звезда опубликовала снимок, на котором позирует в черном открытом купальнике, демонстрируя загар и стройную фигуру.

    «Сидим сейчас с мужем в ресторане, пьем вино! И он, просматривая фото, попросил запостить именно это. Сказал, что я здесь очень хорошая. Может, так вино на него повлияло, а может, любовь?» - поразмыслила Ирина под снимком.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике
    Ирина Федишин похвасталась загорелым телом в купальнике

    Красоту звезды на пляжном снимке отметили и ее поклонники.

    «Очень-очень красивая! И не только на этом фото!», «Нет, так и есть. Вы хорошая мама и жена», «Мужчина говорит правду, очень хорошая фотография», - писали восхищенные подписчики.

     Читайте также: Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем.
    певица Ирина Федишин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ