Ирина Луценко засветила в Верховной Раде кольцо за €3900



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Жена Юрия Луценко не раз была замечена в роскошных нарядах

Супруга Генпрокурора Украины и нардеп партии БПП Ирина Луценко обожает дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары. Уже не первый раз Ирина Луценко появляется на заседаних Верховной Рады в нарядах, которые простые украинцы могут увидеть лишь на страницах глянцевых журналов.

Вот и сегодня, Ирины Луценко продемонстрировала коллегам непростое и достаточно дорогое украшение - кольцо. Стоимость кольца и бренд рассекретила Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня супруга Генпрокурора и нардеп БПП Ирина Луценко пришла в Раду с непростым кольцом на пальчике. С первого взгляда можно было подумать, что это «клевер» Van Cleef & Arpels. Но нет. На ручке кольцо Pasquale Bruni Bon из «розового золота с голубым Лондонским топазом и бриллиантами». На украинском сайте в таком цвете остались только сережки всего за 5570 евро. А идентичное колечко, но «из светлого и темного хризопраза» можно ещё прикупить за 3900 евро», - написала Анна Стешенко.

Напомним, ранее Ирина Луценко была замечена в твидовом жакете за $1285,00, в сапогах от модного дома Yves Saint Laurent за €1300 и в лабутенах, стоимостью 625 евро.