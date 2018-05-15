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    Ирину Шейк застукали на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

    • Розсилка
    Ирина Шейк с дочкой
    Ирина Шейк с дочкой

    Гламурные будни Ирины Шейк сменились обычными семейными

    Вчера модель прилетела из Канн в Нью-Йорк и сразу же отправилась на прогулку с дочерью Леей. Папарацци были к этому готовы, поэтому фотоотчет не заставил себя ждать.

    В прошлый раз мы наблюдали, как Лея проказничала в песочнице и не давала своему папе Брэдли Куперу ни минуты для спокойного отдыха, а вчера веселый нрав малышки был направлен только на маму. Лея попыталась накормить Ирину листиками, которые ей вручили на прогулке.

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    Ирину Шейк застукали на прогулке с дочерью в Нью-Йорке
    Ирину Шейк застукали на прогулке с дочерью в Нью-Йорке
    Ирину Шейк застукали на прогулке с дочерью в Нью-Йорке
    Ирину Шейк застукали на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

    Видимо, Лея уже на втором году жизни усвоила один из общеизвестных секретов красоты - свежая зелень полезна для здоровья!


    Джерело: Hello!

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