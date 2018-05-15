Ирину Шейк застукали на прогулке с дочерью в Нью-Йорке

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Ирина Шейк с дочкой

Гламурные будни Ирины Шейк сменились обычными семейными

Вчера модель прилетела из Канн в Нью-Йорк и сразу же отправилась на прогулку с дочерью Леей. Папарацци были к этому готовы, поэтому фотоотчет не заставил себя ждать.

В прошлый раз мы наблюдали, как Лея проказничала в песочнице и не давала своему папе Брэдли Куперу ни минуты для спокойного отдыха, а вчера веселый нрав малышки был направлен только на маму. Лея попыталась накормить Ирину листиками, которые ей вручили на прогулке.

Видимо, Лея уже на втором году жизни усвоила один из общеизвестных секретов красоты - свежая зелень полезна для здоровья!





Джерело: Hello!