Искусственный интеллект показал, как французы играли в снежки 124 года назад (видео)
Нейросеть раскрасила короткометражный фильм Луи Люмьера 1896 года
Искусственный интеллект раскрасил черно-белый фильм 1896 года Луи Люмьера «Игра в снежки» (Bataille de boules de neige), на котором запечатлены жители французского Лиона. Теперь знаменитую картину можно увидеть не только в цвете, но и в улучшенном качестве.
Герои короткометражной ленты играют в снежки на городской площади Лиона. Под «обстрел» попадает мимо проезжающий велосипедист, который в результате теряет шапку и падает со своего транспортного средства.
Snowball fight in 1896.— Joaquim Campa (@JoaquimCampa) September 30, 2020
Lyon, France. Louis Lumière. #DeOldify pic.twitter.com/dnoE4KHRKe
Как передает The Daily Mail, каталонец Хоаким Кампа для колоризации фильма использовал нейросеть DeOldify. На работу ушло всего 15 минут. Отреставрированное видео набрало в твиттере почти 8 млн просмотров.
Братья Огюст и Луи Люмьер считаются одними из родоначальников кинематографа. Младший из них — Луи — был создателем синематографа. Они работали в разных жанрах — от документальных съемок сцен уличной жизни французов до игрового кино.
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