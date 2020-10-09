Искусственный интеллект показал, как французы играли в снежки 124 года назад (видео)



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Нейросеть раскрасила короткометражный фильм Луи Люмьера 1896 года

Искусственный интеллект раскрасил черно-белый фильм 1896 года Луи Люмьера «Игра в снежки» (Bataille de boules de neige), на котором запечатлены жители французского Лиона. Теперь знаменитую картину можно увидеть не только в цвете, но и в улучшенном качестве.

Герои короткометражной ленты играют в снежки на городской площади Лиона. Под «обстрел» попадает мимо проезжающий велосипедист, который в результате теряет шапку и падает со своего транспортного средства.

Как передает The Daily Mail, каталонец Хоаким Кампа для колоризации фильма использовал нейросеть DeOldify. На работу ушло всего 15 минут. Отреставрированное видео набрало в твиттере почти 8 млн просмотров.

Братья Огюст и Луи Люмьер считаются одними из родоначальников кинематографа. Младший из них — Луи — был создателем синематографа. Они работали в разных жанрах — от документальных съемок сцен уличной жизни французов до игрового кино.

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