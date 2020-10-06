Выход новых частей «Матрицы» и «Бэтмена» перенесли



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Изменения внесли и в график выхода других предстоящих картин Warner Bros

Warner Bros. перенесла премьеру «Бэтмена» Мэтта Ривза на 4 марта 2022 года, чтобы она не совпала с новой датой выхода «Дюны» Дени Вильнева — 1 октября 2021 года. Об этом сообщает Deadline.

Вместе с тем поклонники смогут увидеть четвертую часть «Матрицы» раньше: уже 22 декабря 2021 года вместо 1 апреля 2022-го, как планировалось ранее.

Изменения внесли и в график выхода других предстоящих картин киностудии. Так, премьеру «Флэша» перенесли на 4 ноября 2020 года, выход фильма «Шазам! Ярость богов» сдвинули на 2 июня 2023 года, а «Черный Адам» и Minecraft теперь вовсе остались без даты премьеры.

«У меня хорошие новости и плохие новости. Плохая новость заключается в том, что из-за большой перестановки даты релиза «Шазам 2» выйдет летом 2023 года. Хорошая новость заключается в том, что это дает мне время заняться продолжением моего самого раскритикованного фильма — «Я показываю вам фак еще 4 часа», — пишет в истаграме режиссер «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг.

Ранее студия Universal перенесла премьеру фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» на 2 апреля 2021 года (в России и в мире лента должна была выйти в ноябре). Из-за очередного переноса Бонда также пришлось сдвинуть график выхода «Форсажа» — фильм выйдет на экраны 28 мая 2021 года.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает