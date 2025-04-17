Іспанка 16 років прикидалася глухонімою заради допомоги з інвалідності

Страхова компанія найняла приватного детектива, щоб викрити обман

Жінка працювала продавцем у супермаркеті в Андалусії. 2003 року на неї напав покупець. Після інциденту у постраждалої діагностували посттравматичний стресовий розлад та втрату здатності говорити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Oddity Central.

Служба соціального забезпечення призначила жінці постійну пенсію щодо інвалідності. Через те, що випадок, через який постраждала громадянка, стався на робочому місці, виплати поклали на страхову компанію.

У 2019 році страховики під час перевірки медичної картки іспанки зауважили, що жоден із лікарів, яких вона відвідувала з 2009 року, не зазначив, що постраждала не може говорити.

За десятиліття жінка побувала на прийомах у офтальмолога, дерматолога, ортопеда та інших фахівців. Співробітникам служби здалося дивним, що медики не відзначили особливість пацієнтки, і вони попросили лікарів перевірити, чи жінка є глухонімою. Психіатр підозрював фальсифікацію.

Для порушення кримінальної справи про шахрайство свідчень одного лікаря було замало. Страхова компанія найняла приватного детектива, який встановив нагляд за жінкою. Він з'ясував, що іспанка веде звичайне життя – регулярно розмовляє телефоном, ходить на зумбу, спілкується з матерями біля шкільних воріт.

Щоб зібрати ще більше доказів, детектив прикинувся звичайним перехожим і спитав у «німої» жінки на вулиці, як йому пройти в потрібне місце. Громадянка докладно пояснила дорогу.

Суд ухвалив, що страхова компанія більше не зобов'язана виплачувати жінці пенсію. Проти громадянки порушили нову справу для призначення штрафу за шахрайство. Крім того, страхова служба знову подасть на неї до суду, щоби повернути виплачені за 16 років гроші.

Нагадаємо, тернопільський міськрайонний суд покарав жителя Тернопільщини умовним терміном та призначив 34 тис. грн штрафу за те, що він розіслав фото свого статевого органу 46 незнайомим жінкам.