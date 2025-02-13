Іспанія може ввести 100% податок на нерухомість: по кому вдарить найбільше

В Іспанії обговорюють запровадження 100% податку для покупців нерухомості з-за меж ЄС

Після того, як Іспанія запропонувала запровадити 100% податок для покупців нерухомості з-за меж ЄС, все частіше висловлюються побоювання, що аналогічним чином можуть вчинити й інші європейські країни. Про це пише Euronews.

За даними аналітиків з 1st Move International, подібний сценарій може вплинути на сектор нерухомості ЄС. Зокрема, це ускладнило б придбання других будинків за кордоном для покупців із Великої Британії.

У 2024 році Португалія, Іспанія, Франція та Німеччина були одними з найпопулярніших напрямків для британських покупців.

«Хоча ці заходи спрямовані на вирішення проблеми нестачі житла, вони можуть мати непередбачені наслідки – вплинути на цифрових кочівників, пенсіонерів та іноземних покупців, які роблять свій внесок у місцеву економіку», – вважає керуючий директор 1st Move International Майк Харві.

Як 100% податок на нерухомість може вплинути на економіку Європи?

Такі країни, як Франція, Греція та Португалія, вже зіткнулися із проблемою надмірного туризму, який у свою чергу призвів до зростання цін на оренду житла для місцевих.

Іспанія також оголосила, що програма «золотих віз», яка дозволяла іноземцям легально жити в країні в обмін на інвестиції в нерухомість, державні облігації або акції компаній, припинить дію 3 квітня 2025 року.

Греція, Португалія та Франція також вживають заходів щодо боротьби з надмірним туризмом, наприклад, вводять обмеження на короткострокову оренду житла, приділяють більше уваги стійкому туризму та просувають менш популярні та нішеві туристичні напрямки.

При цьому ці країни, як і раніше, значною мірою залежать від туризму, а також від іноземних інвестицій, особливо сектор нерухомості.

За словами Майка Харві, «стовідсотковий податок для іноземних покупців може пошкодити конкурентоспроможність та економічну стабільність Греції. Країна вже вирішує проблему нестачі житла, забороняючи видачу нових ліцензій на короткострокову оренду в ключових районах Афін». Подальші зміни можуть призвести до скорочення інвестицій і вплинути як на ринок нерухомості.

Що обиратимуть британці?

За даними 1st Move International, у період з 2022 по 2024 рік США, Австралія, ОАЕ, Канада та Нова Зеландія стали основними напрямками для переїзду британців. Серед інших напрямів – Кіпр, Південна Африка, Сінгапур, Саудівська Аравія та Кайманові острови.

Більш вигідні можливості для кар'єрного зростання та заробітку, нижчі податки, більш висока якість життя та природні ландшафти стали одними з факторів, що спонукають британців до переїзду. Нижча вартість життя та відсутність мовного бар'єру в деяких із цих країн також зробили їх привабливішими.

Майк Харві зазначив: «Кіпр стає все більш популярним вибором для британців, які бажають переїхати на нове місце проживання. За нашими внутрішніми даними, він займає 6-е місце серед найзатребуваніших напрямків у період з 2022 по 2024 рік. Острів пропонує прекрасний середземноморський спосіб життя, ов податкові пільги, розслаблена, але жива атмосфера – очевидно, чому Кіпр стає одним із найкращих напрямків для тих, хто шукає яскравого способу життя за кордоном».

Нагадаємо, іще у середині січня стало відомо, що влада Іспанії планує запровадити 100%-вий податок на купівлю нерухомості для осіб, які не є резидентами ЄС. Цей захід – частина представленого прем'єр-міністром Педро Санчесом плану, спрямованого на подолання житлової кризи та забезпечення доступності житла для місцевих жителів.