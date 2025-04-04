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Іспанія припинила видачу «золотих» віз іноземним інвесторам

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Іспанія припинила видачу «золотих» віз іноземним інвесторам
Майже всі власники «золотих» віз (93%) живуть у семи провінціях Іспанії
фото: SchengenVisaInfo.com

Уряд вирішив «вирівняти» ціни на нерухомість  

Іспанія скасовує програму «золотих» віз. Нею користалися іноземці зі значними інвестиціями в нерухомість країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію іспанського уряду.

Так звану золоту візу могли отримати громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, в разі інвестування від €500 тисяч в іспанську нерухомість без оформлення іпотеки. «золота» віза давала дозвіл на проживання і роботу в Іспанії протягом трьох років.

Скасування програми має допомогти громадянам, які зазнають труднощів з доступом до житла в певних районах, зокрема через високі ціни на нерухомість, зазначила міністерка житлового будівництва та міського розвитку Іспанії Ісабель Родрігес.

Майже всі власники «золотих» віз (93%) живуть у семи провінціях Іспанії (Барселона, Мадрид, Малага, Аліканте, Балеарські острови, Жирона і Валенсія).

Іноземці, які звернулися по «золоті» візи до того, як закон набув чинності, зможуть отримати документи за попередніми правилами. Ті, хто отримав у межах програми посвідку на проживання, збережуть її протягом терміну, визначеного в їхніх документах.

Інвестиції в нерухомість вважалися найбільш затребуваним варіантом отримання посвідки на проживання в Іспанії за програмою «золотих» віз. Як зауважує видання El Pais, станом на 2023 рік було видано 22 430 «золотих» віз. 75% усіх посвідок на проживання отримали громадяни країн Азії (здебільшого Китаю) та європейських країн, які не входять до ЄС (Росії, а також України і Великої Британії – після її виїоду з ЄС).

Раніше «Главком» повідомляв, що Греція надаватиме іноземцям можливість отримати п’ятирічний дозвіл на проживання за інвестиції в грецькі стартапи на суму 250 тис. євро.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп продемонстрував журналістам «золоту карту» вартістю $5 млн. Карта дійсно має дизайн в золотистому кольорі, на ній зображено портрет Трампа і є підпис «The Trump card».

«Золота» карта дасть право іноземцям жити та працювати у Сполучених Штатах в обмін на внесок у розмірі $5 млн.

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Теги: Іспанія

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