Іспанія працевлаштовує іноземців та фіксує рекорди у економіці

Іспанія збирається за три роки легалізувати близько мільйона людей, і так поповнити робочу силу

На тлі старіння населення Іспанія зробила ставку на прийом кваліфікованих працівників з-за кордону. Упродовж трьох років вона працевлаштує мільйон іноземців, серед яких і українці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

За результатами минулого 2024 року економіка Іспанії зростала швидше, ніж у сусідів по ЄС (3% проти 0,8% у середньому по Євросоюзу, – «Главком»). Експерти сходяться на думці, що такий ривок багато в чому зумовлений припливом іноземних робітників. Курс на прийом кваліфікованих працівників було підтверджено урядом у 2024 році; у Мадриді збираються за три найближчі роки легалізувати ще близько мільйона людей, і так поповнити ряди активної робочої сили.

Основна причина такого попиту на мігрантів пов'язана з демографією: населення Іспанії старіє, а народжуваність у країні за підсумками 2023 року виявилася рекордно низькою за всю історію ведення цієї статистики (з 1941 року).

Нова стратегія і зиск від мігантів

До того ж інтеграція тих, хто вже приїхав, відбувається в більшості випадків успішно. Ставку на іноземців зробила харчова компанія BonÀrea, у її штаті – люди десятків національностей. Зокрема Віктор Разурі, електромеханік за фахом. «Я перуанець, а в Перу ви не зустрінете людей з усього світу. Тут же я побачив колег з України, Марокко, кількох латиноамериканців, але здебільшого тут домінують вихідці з Європи та Африки. Усі мають різні культури, мислення, мову», – розповідає він.

Вибрана Мадридом стратегія йде всупереч антиміграційним настроям багатьох європейських країн. За даними іспанського уряду, майже половина всіх робочих місць, створених у країні з 2022 року, зайняті іноземцями.

У структурі мігрантів, які осідають в Іспанії, більшу частину займають латиноамериканці. Заохочуючи приплив офіційних працівників, Іспанія, як і її сусіди, продовжує боротися з нелегалами, що прибувають Середземним морем, і підтримує ініціативи ЄС з регулювання припливу біженців.

Нагадаємо, 4 лютого, іспанські міністри на засіданні погодилися скоротити робочий час з 40 до 37,5 години на тиждень без зміни заробітної плати, незважаючи на спротив з боку асоціацій роботодавців.

До слова, у Іспанії житлова криза загострилась. Мери Мадрида і Барселони не хочуть миритися з житловою кризою, викликаною, зокрема, бумом короткострокової оренди. Вони озвучили свої ідеї у Європарламенті.