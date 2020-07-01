«Изменила и не жалею»: шесть откровенных признаний женщин о неверности в браке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ничего хуже измены быть не может», - признаются женщины

Измена — тяжелое испытание для супругов, особенно если новость об адюльтере всплывает наружу. Как известно, все тайное становится явным. Или нет? Десять женщин анонимно поделились с нами своими историями измен, о которых их мужья так и не узнали.

1

«Это было давно, лет шесть назад. Мы тогда только поженились, а мне все казалось, что я не «нагулялась», что не попробовала всего. Знаете, такое глупое чувство, что что-то упустила, раньше времени себя ограничиваю. Мы тогда вдвоем были на вечеринке, но муж ушел раньше, а я осталась. Выпила еще, поболтала с каким-то парнем. Смотрю на него и думаю: «А почему, собственно, нет?» Уезжать из клуба не хотела — а вдруг муж вернется и обнаружит, что меня нет. Так что, куда деваться, пошли в туалет — классика жанра. Не знаю, что женщины находят в сексе в туалете! Ужасно! Тесно, неудобно, не развернуться. В общем, не впечатлило. Мужу, конечно, не рассказала. Зачем?!»

2

«Я до сих пор очень жалею о своей измене. У нас с мужем был кризис: отношения стали прохладными, оба жили своей жизнью, а точек соприкосновения становилось все меньше. А у меня был хороший друг, который, я знала, был в меня влюблен. Он меня очень поддерживал, говорил, какая я замечательная, умная, как мужу со мной повезло, а он не ценит… В общем, я растаяла от этих комплиментов, и все случилось. Было ощущение… грязи что ли, чего-то неправильного. Огромное чувство вины. С мужем мы позже помирились, но друга я потеряла».

3

«Мне кажется, время от времени у всех случается. Ну, правда! Не вижу, как это должно влиять на отношения с мужем. Мухи отдельно, котлеты отдельно. У меня было пару раз с коллегами по работе. Вот об этом я жалею — легко «спалиться», но пока "проносило". Зато какой адреналин, когда в закрытом кабинете, за стенкой корпоратив… В общем, мне кажется, для здоровья и семейного счастья измены только на пользу».

4

«Один раз было. Классика жанра — с аниматором. Впервые поехала с подругой в Турцию, без мужа, без сына. А там влюбилась. Ну, как влюбилась… Ладно, просто очень хотелось попробовать. От того, как это все пошло, только больше заводилась. Подруга потом долго подкалывала, я даже боялась, что она сболтнет лишнего. Но ничего, никто ничего не узнал. Тот аниматор мне, кстати, до сих пор иногда пишет, и я ему отвечаю. Просто так, я же понимаю, что ничего серьезного не будет, но от одной мысли, что муж может прочитать наши сообщения, завожусь. О своем эксперименте ни капли не жалею, даже думаю повторить через год-два».

5

«Я знала, что мой муж мне изменяет. Он не особо это скрывал, честно говоря. Например, он в душе, звонит телефон, а на экране высвечивается: «Антон Игоревич». Беру трубку, а Антон почему-то ойкает высоким девичьим голоском и отключается. Такой уж он, Антон… Детский сад какой-то! Мужа тогда напрямую попросила не унижать меня такими фокусами. Хочет разводиться — давай, но только без этого театра. Сели, поговорили и пришли к выводу, что хотим попробовать «открытые отношения». Главное, чтобы «на хвосте» ничего не принесли. И я хочу сказать: это лучшее, что было в нашей семейной жизни, точно вам говорю!»

6

«Ничего хуже измены быть не может. Дело даже не в том, что ты пускаешь чужого, по сути, человека в свое личное пространство, позволяешь ему вторгаться в тебя, физически и эмоционально. Дело в том, что ты зачем-то обманываешь человека, который был тебе дорог. Ведь измена — это следствие, а не причина. Вы уже чужие, но зачем-то все еще держитесь друг за друга. Проще и честнее признаться друг другу. Я этого в свое время не сделала, держала в себе до последнего, хотя надо было откровенно поговорить с близким человеком, не обманывать его».