Популярный чешский журнал поместил на обложку темнокожего Гитлера



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Изображение идеолога Третьего рейха в образе афроамериканца сопровождает слоган Black Lives Matter

Чешский еженедельный журнал Reflex изобразил на обложке Адольфа Гитлера с темной кожей и прической афро, а также добавил слоган Black Lives Matter. Обложку опубликовали в соцсетях издания, журнал также вышел в печатной версии.

Помимо этого, на обложке написано: «Встанем на колени перед преступниками, которые якобы захотели улучшить положение?».

Редактор журнала Марек Стониш опубликовал обложку на своей странице в фейсбуке. Как он рассказал, под его постом вспыхнула ожесточенная дискуссия, а из-за жалоб аккаунт журналиста заблокировали на 24 часа. При этом на официальной странице журнала в фейсбуке обложку все еще можно увидеть.

Instagram / @reflex_cz

«Почему участники демонстраций против расизма в Париже кричат лозунги о «грязных евреях»? — говорит Стониш. — Как грабежи магазинов роскошных брендов связаны с борьбой за равенство белых и черных?»

«Почему СМИ называют «нежным гигантом» человека, который отсидел пять лет за вооруженное ограбление женщины на поздних сроках беременности?», — добавил редактор, говоря об афроамериканце Джордже Флойде, чья смерть привела к массовым протестам прготив расизма и полицейского произвола и у которого было несколько судимостей.