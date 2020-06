В сети появилась опасная картинка, ломающая смартфоны на Android

Исправить телефон можно лишь сбросив все настройки до заводских

В сети обнаружили картинку, которая по какой-то удивительной причине сводит с ума многие гаджеты, работающие на Android. Не волнуйтесь, зайдя в этот пост со своего смартфона, вы его не потеряете. То изображение, о котором идет речь, становится опасным, лишь если его установить в качестве обоев на рабочий стол.

Но в этом случае это уже точно не розыгрыш — гаджет начинает глючить, перезагружаться бесконечное количество раз, и исправить его самостоятельно непросто. Поможет только сброс всех настроек до заводских, в чем никто из обладателей смартфонов точно не заинтересован.

Вот эта картинка. Простой пейзаж: тучи, горы, вода и лес

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL