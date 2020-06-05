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    Жизнь

    В сети появилась опасная картинка, ломающая смартфоны на Android

    • Розсилка
    В сети появилась опасная картинка, ломающая смартфоны на Android

    Исправить телефон можно лишь сбросив все настройки до заводских

    В сети обнаружили картинку, которая по какой-то удивительной причине сводит с ума многие гаджеты, работающие на Android. Не волнуйтесь, зайдя в этот пост со своего смартфона, вы его не потеряете. То изображение, о котором идет речь, становится опасным, лишь если его установить в качестве обоев на рабочий стол.

    Но в этом случае это уже точно не розыгрыш — гаджет начинает глючить, перезагружаться бесконечное количество раз, и исправить его самостоятельно непросто. Поможет только сброс всех настроек до заводских, в чем никто из обладателей смартфонов точно не заинтересован.

    Вот эта картинка. Простой пейзаж: тучи, горы, вода и лес

    То, что вы сейчас просматриваете эту картинку на своем смартфоне, не причинит ему вреда. Главное, не устанавливать ее фоном. Разумеется, сразу же нашлись те, кто срочно захотел проверить, так ли это. И лучше бы они этого не делали

    Телефоны начинают включаться и выключаться сами по себе, перезагружаться бесконечное количество раз, а могут и просто вырубиться без возможности включить их обратно.

    Исправить телефон можно лишь сбросив все настройки до заводских

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