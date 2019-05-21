Изнуренная жесткой диетой Эль Фаннинг потеряла сознание в Каннах



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Неожиданное происшествие внесло сумбур в вечер кинофестиваля, а поклонники актрисы обеспокоены ее состоянием

Голливудская актриса Эль Фаннинг, наиболее известная своей ролью Принцессы Авроры в «Малефисенте», упала в обморок во время ужина после Trophée Chopard в Каннах, чем сильно взволновала коллег и поклонников. За столом актриса сидела рядом с сестрой Дакотой Фаннинг, которая помогла ей подняться на ноги.

Как сообщает Variety, глава фестиваля Тьерри Фремо только представил актера Франсуа Сивил на сцене, когда Фаннинг рухнула со стула, стоящего неподалеку. Очевидцы сообщают, что после падения Эль началась суета. Со своего места вскочил Колин Ферт, чтобы помочь девушке, Марион Котийяр схватилась за сердце.

Позднее сама актриса написала об инциденте в своем Instagram: «Упс, сегодня я упала в обморок в платье от Prada, но уже все хорошо».

Поклонники актрисы написали, что всему виной волнение, впрочем, некоторые предположили, что Фаннинг сидит на диете, которая и лишила ее сил.





