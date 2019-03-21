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    Здоровье

    Ученые выяснили, что депрессия у молодых людей приводит к потерям памяти после 50 лет

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    Ученые выяснили, что депрессия у молодых людей приводит к потерям памяти после 50 лет
    gastrotract.ru

    Депрессия после 20 не только снижает качество жизни молодого человека, но и увеличивает вероятность потерь памяти в зрелом возрасте

    В ходе масштабного исследования ученых из Университета Суссекса было установлено, что возникшая после 20 лет депрессия снижает объем памяти после 50 лет. Это первое доказательство связи между депрессивными симптомами, возникающими в молодом возрасте, и снижением когнитивной функции в зрелый период. Психологии проанализировали информацию, которая собиралась еще с 1958 года, затронувшую 18 000 человек.

    Они выяснили, что особую опасность представляют эпизоды депрессий и тревожных расстройств, которые возникают в период от 20 до 50. У таких людей после 50 лет память страдает сильнее всего. При этом один эпизод депрессии или тревожного расстройства производит небольшое воздействие на память у людей после 50 вне зависимости от того, в каком возрасте эта депрессия себя проявила. Но если таких эпизодов бывает два, три или больше в течение нескольких десятков лет, то это вызывает стабильное снижение функционала памяти к моменту достижения 50-летнего возраста.

    Авторы исследования считают, что молодые люди могут защитить свою будущую память за счет профилактики депрессий и оперативного их лечения. 

    Джерело: Medikforum.ru

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