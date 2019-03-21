Ученые выяснили, что депрессия у молодых людей приводит к потерям памяти после 50 лет
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gastrotract.ru
Депрессия после 20 не только снижает качество жизни молодого человека, но и увеличивает вероятность потерь памяти в зрелом возрастеВ ходе масштабного исследования ученых из Университета Суссекса было установлено, что возникшая после 20 лет депрессия снижает объем памяти после 50 лет. Это первое доказательство связи между депрессивными симптомами, возникающими в молодом возрасте, и снижением когнитивной функции в зрелый период. Психологии проанализировали информацию, которая собиралась еще с 1958 года, затронувшую 18 000 человек.
Они выяснили, что особую опасность представляют эпизоды депрессий и тревожных расстройств, которые возникают в период от 20 до 50. У таких людей после 50 лет память страдает сильнее всего. При этом один эпизод депрессии или тревожного расстройства производит небольшое воздействие на память у людей после 50 вне зависимости от того, в каком возрасте эта депрессия себя проявила. Но если таких эпизодов бывает два, три или больше в течение нескольких десятков лет, то это вызывает стабильное снижение функционала памяти к моменту достижения 50-летнего возраста.
Авторы исследования считают, что молодые люди могут защитить свою будущую память за счет профилактики депрессий и оперативного их лечения.
Джерело: Medikforum.ru