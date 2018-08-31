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    Жизнь

    Известного режиссера приговорили к 6 годам тюрьмы за съемку дроном в Камбодже

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    Известного режиссера приговорили к 6 годам тюрьмы за съемку дроном в Камбодже

    Джеймс Рикетсон снимал митинг камбоджийской оппозиционной партии.

    Суд Пномпеня приговорил австралийского режиссера-документалиста Джеймса Рикетсона к 6 годам тюрьмы за шпионаж, сообщает The Guardian.

    Рикетсона арестовали в июне 2017 года во время митинга оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи. Режиссер снимал столкновения протестующих и полиции с помощью дрона. Ему предъявили обвинения в шпионаже и попытке нелегально снять секретные военные объекты. Также следователи обнаружили, что Рикетсон переписывался с представителями камбоджийской оппозиции и «резко критиковал правящую Народную партию Камбоджи».

    31 августа 2018 года 69-летнего Рикетсона признали виновным в шпионаже на неназванное государство. По версии обвинения, режиссер, который 20 лет живет в Камбодже, притворялся документалистом, чтобы «подрывать национальную безопасность страны».

    Рикетсон назвал приговор «фантастическим и нелепым». Режиссер был уверен, что его оправдают. По словам его племянника Бима Рикетсона, семья документалиста не может поверить в решение суда. «Он проработал там [в Камбодже] 22 года. Снимал жизнь бедняков и помогал им. Просто немыслимо, чтобы это интерпретировали как шпионаж», — говорит Бим Рикетсон. Семья режиссера надеется, что правительство Австралии сумеет оказать давление на камбоджийские власти. В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство уже ведет переговоры с Камбоджей. В поддержку Рикетсона выступили правозащитники и Австралийская гильдия режиссеров.

    Рикетсон снял три художественных фильма и несколько десятков документальных. Помимо Камбоджи он работал в Африке и Австралии

    Джерело: Bird In Flight

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