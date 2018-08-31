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    Шоу-биз

    Эд Ширан сыграет в фильме Дэнни Бойла про Beatles

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    Эд Ширан - Эд Ширан сыграет в фильме Дэнни Бойла про Beatles
    Эд Ширан

    Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма про Джеймса Бонда, но свою профессиональную деятельность останавливать не собирается

    Сейчас режиссер работает над новой картиной про легендарную группу Beatles, а одну из ролей в ней сыграет Эд Ширан.

    Сообщается, что Ширан появится в фильме, но не в роли одного из «Битлов», а в роли самого себя. В этом амплуа музыкант уже появлялся в других проектах, например, в третьей части «Бриджит Джонс».

    «Съёмки фильма проходили на многих моих концертах, так что это были очень насыщенные два месяца», – говорит Эд о своем опыте. Сценаристом проекта выступает Ричард Кёртис («Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс»), а на главную роль выбран Химеш Патель («Жители Ист-Энда»). Сюжет ленты расскажет о парне, который просыпается однажды утром и оказывается единственным человеком, который помнит о существовании Beatles.

    Джерело: popcornnews

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