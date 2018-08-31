Эд Ширан сыграет в фильме Дэнни Бойла про Beatles
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Розсилка
Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло нового фильма про Джеймса Бонда, но свою профессиональную деятельность останавливать не собирается
Сейчас режиссер работает над новой картиной про легендарную группу Beatles, а одну из ролей в ней сыграет Эд Ширан.
Сообщается, что Ширан появится в фильме, но не в роли одного из «Битлов», а в роли самого себя. В этом амплуа музыкант уже появлялся в других проектах, например, в третьей части «Бриджит Джонс».
«Съёмки фильма проходили на многих моих концертах, так что это были очень насыщенные два месяца», – говорит Эд о своем опыте. Сценаристом проекта выступает Ричард Кёртис («Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс»), а на главную роль выбран Химеш Патель («Жители Ист-Энда»). Сюжет ленты расскажет о парне, который просыпается однажды утром и оказывается единственным человеком, который помнит о существовании Beatles.
Джерело: popcornnews