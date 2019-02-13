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    Жизнь

    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)

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    Мишель Левин - Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Мишель Левин

    Ролик с инцидентом уже набрал свыше 4,7 миллионов просмотров в соцсети

    Неприятный случай произошел с известной латиноамериканской фитнес-моделью Мишель Левин на отдыхе на Багамах. Во время прогулки по пляжу за девушкой увязались свиньи. В какой-то момент одна из них подбежала к ней и укусила модель за левую ягодицу. Казус успел заснять на видео спутник модели.

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    Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin)

    Позже девушка показала на камеру большой красный след от укуса животного. Впрочем, модель не стала обращаться к врачу.

    Ролик с инцидентом набирает популярность на странице Мишель Левин в Instagram. Менее чем за сутки видео собрало свыше 4,7 миллионов просмотров и около 60 тысяч комментариев.

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    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)
    Известную фитнес-модель Мишель Левин укусила свинья за ягодицу (видео)

    Мишель Левин — популярная фитнес-модель с аудиторией в 13,4 миллионов подписчиков в Instagram.

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    модель отдых за границей
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