Известный комик назвал политиков, над которыми никогда не смеялся Зеленский



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Зеленский имеет подборку политиков, над которыми смеется - Чекалкин

Президент получил свою известность благодаря политической сатире, но сам ее тяжело переносит

Зеленский никогда не позволял себе смеяться над Путиным и Аваковым. Таким наблюдением в интервью «Главкому» поделился известный шоумен Дмитрий Чекалкин. Он обращает внимание, что нынешний президент получил свою известность благодаря политической сатире, но сам ее тяжело переносит.

На вопрос, насколько опасно смеяться над президента и высмеивать его действия Дмитрий Чекалкин отвечает: «Уже есть судебные иски против Пояркова, Федыны, Зверобой. То есть проявления притеснений тех, кто критикует Зеленского. Все это выглядит абсолютно нелогичным на фоне того, что нынешний президент получил свою популярность благодаря именно политической сатире. То, чего по определению не могло произойти в России по Путину. Помните, в одном из выступлений Зеленский становился на колени и сказал: я обращаюсь к человеку, от которого зависит все на свете: «Владимир Владимирович, ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ отсюда!».

По словам шоумена, Зеленский никогда не позволял себе смеяться над Путиным и Аваковым, но все остальные политики были в программах студии «Квартал 95» объектами насмешек.

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