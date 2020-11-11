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    Жизнь

    Известный российский актер купил себе могилу на кладбище в Москве

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    Российский актер Дмитрий Певцов&nbsp; - Известный российский актер купил себе могилу на кладбище в Москве
    Российский актер Дмитрий Певцов 

    В 2012 году артист потерял сына

    Российский актер Дмитрий Певцов купил место под могилу на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на охранника погоста.

    По информации издания, в 2012 году артист потерял сына — Даниилу было 22 года. Его похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища.

    По словам журналистов, рядом с памятником Даниилу действительно подготовлено как минимум одно место — большой участок огражден и засыпан щебнем.

    Напомним, актер Дмитрий Певцов внесен в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии, поддержка оккупационного режима. Артист нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном россией Крыму.

    актер кладбище
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