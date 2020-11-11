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    Шоу-биз

    Джонни Депп получит $10 миллионов за единственный день съемок новых «Фантастических тварей»

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    Актер Джонни Депп - Джонни Депп получит $10 миллионов за единственный день съемок новых «Фантастических тварей»
    Актер Джонни Депп

    Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года

    Лишенный роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» Джонни Депп целиком получит обещанный ему гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок. Об этом пишет Daily Mail.

    Голливудский актер появился на съемочной площадке лишь однажды, сыграв только в одной сцене. Работа над картиной стартовала 20 сентября в Лондоне.

    Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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