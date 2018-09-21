Известный украинский футболист ждет рождения сына



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Андрей Пятов с дочками

Вратарь сборной Украины и «Шахтера» Андрей Пятов, который воспитывает трех дочерей, хотел бы рождения сына

«Надеемся, а там как Бог даст. Я никогда не загадывал, главное, чтобы детишки были здоровые. Если будет девочка, буду рад – это окружение для меня, это цветник, который будет меня всю жизнь оберегать», – рассказал футболист эфире программы «Утро с Интером».

Андрей признался, что семья помогает ему снять стресс – именно вратарей болельщики чаще всего обвиняют в проигрышах.

«Вратари готовятся как игроки, но психологически вратарская позиция более серьезная, более ответственная, потому что ошибка вратаря дороже обходится, – рассказал вратарь. – Самый главный психолог – это моя семья. Они правильно умеют расслабить, подготовить и взбодрить», - отметил Пятов.

Стоит отметить, что Андрей Пятов и его супруга Юлия воспитывают троих дочерей – Дашу, Милану и Майю.

«Даша рисует – у нее хобби, она хочет стать модельером. В будущем хочу показать зарисовки профессиональным модельерам – может, действительно, у нее есть талант», – рассказал Пятов.

Средняя дочь Милана умеет манипулировать, а младшая Майя заряжает позитивом всю семью.

Андрей Пятов передал именные профессиональные вратарские перчатки со своим автографом на благотворительный аукцион «Интер-детям» – сейчас ведется сбор средств на ремонт и оснащение палаты для трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака.