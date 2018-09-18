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    Шоу-биз

    Мужские слезы на фоне розового неба: Сын Уилла Смита выпустил видеоклип

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    <span>Джейден Смит с отцом</span> - Мужские слезы на фоне розового неба: Сын Уилла Смита выпустил видеоклип
    Джейден Смит с отцом

    Рэпер Джейден Смит, сын актера Уилла Смита, выпустил клип на песню The Passion

    Трек вошел в его дебютный альбом Syre, релиз которого состоялся в 2017 году. В ролике Джейден читает рэп на фоне розовых облаков калифорнийского неба, а в финале льет слезы и парит над землей.

    Напомним, в июле рэпер выпустил пластинку Syre: The Electric Album, которую можно было послушать эксклюзивно в инстаграме. В альбом вошли новые версии треков из Syre.

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    Джерело: Buro 24/7

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