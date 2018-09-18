Мужские слезы на фоне розового неба: Сын Уилла Смита выпустил видеоклип
-
Розсилка
Джейден Смит с отцом
Рэпер Джейден Смит, сын актера Уилла Смита, выпустил клип на песню The Passion
Трек вошел в его дебютный альбом Syre, релиз которого состоялся в 2017 году. В ролике Джейден читает рэп на фоне розовых облаков калифорнийского неба, а в финале льет слезы и парит над землей.
Напомним, в июле рэпер выпустил пластинку Syre: The Electric Album, которую можно было послушать эксклюзивно в инстаграме. В альбом вошли новые версии треков из Syre.
Читайте также: Сыновья Уилла Смита и Дэвида Бекхэма вошли в список самых влиятельных подростков
Джерело: Buro 24/7