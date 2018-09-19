  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Вуди Аллен сомневается в родстве с сыном

    • Розсилка
    Вуди Аллен - Вуди Аллен сомневается в родстве с сыном
    Вуди Аллен

    У 82-летнего Вуди Аллена возникли подозрения по поводу кровного родства с его сыном Ронаном от Мии Фэрроу

    Режиссер предположил, что экс-супруга могла забеременеть во время интрижек на стороне.

    «Я думаю, что он мой сын, но жизнь бы на это не поставил. Будет не честно, если он не мой, ведь я выплачивал алименты все его детство. Она говорила, что верна, но это не так. Так что может быть и забеременела во время одной из своих интрижек», — заявил Вуди.

    К слову, уже давно ходили слухи, будто Ронан на самом деле сын Фрэнка Синатры, за которым Миа Фэрроу была замужем. Масло в огонь подливает и тот факт, что парень больше похож на Фрэнка, чем на Вуди.

    К слову, Ронан выступил против отца, встав на защиту сестры Дилан, обвинившей режиссера в изнасиловании и домогательствах. Он заявил, что был свидетелем ненадлежащего поведения Вуди по отношению к приемной дочери.

    А недавно супруга режиссера Сун-И Превин прокомментировала скандал и поддержала возлюбленного.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ