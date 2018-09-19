Вуди Аллен сомневается в родстве с сыном



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Вуди Аллен

У 82-летнего Вуди Аллена возникли подозрения по поводу кровного родства с его сыном Ронаном от Мии Фэрроу

Режиссер предположил, что экс-супруга могла забеременеть во время интрижек на стороне.

«Я думаю, что он мой сын, но жизнь бы на это не поставил. Будет не честно, если он не мой, ведь я выплачивал алименты все его детство. Она говорила, что верна, но это не так. Так что может быть и забеременела во время одной из своих интрижек», — заявил Вуди.

К слову, уже давно ходили слухи, будто Ронан на самом деле сын Фрэнка Синатры, за которым Миа Фэрроу была замужем. Масло в огонь подливает и тот факт, что парень больше похож на Фрэнка, чем на Вуди.

К слову, Ронан выступил против отца, встав на защиту сестры Дилан, обвинившей режиссера в изнасиловании и домогательствах. Он заявил, что был свидетелем ненадлежащего поведения Вуди по отношению к приемной дочери.

А недавно супруга режиссера Сун-И Превин прокомментировала скандал и поддержала возлюбленного.

Джерело: graziamagazine.ru