Известный украинский продюсер признался, вступал ли в интимные отношения с подопечными

Юрий Никитин не стал отвечать на провокационный вопрос прямо

53-летний Юрий Никитин продюсировал одних из самых красивых девушек украинского шоу- бизнеса – Дашу Астафьеву из Nikita, Славу Каминскую из «НеАнгелов». По его словам, соблазнов было много. Были ли у них интимные отношения, узнавайте дальше.

Юрий Никитин не стал отвечать на провокационный вопрос прямо. Зато признался, что искушения перед сексуальными подопечными не раз загоняли его в неприятные ситуации.

Возможно, продюсер имел в виду ревность жены Ольги Горбачевой, а возможно и семейные скандалы, которые возникали на фоне его близости с певицами.

«Соблазнов очень много. И из-за таких искушений у меня было много разных неприятных моментов в жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели», – поделился Юрий Никитин.

Однако знаменитость заверил, что красивые подопечные больше не создают ему проблем. С возрастом он научился усмирять сексуальное влечение.

«Просто перестал обращать внимание на искушения. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это работа и ничего кроме работы. Наверное, я просто вырос, стал старше», – пояснил Юрий Никитин.

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