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    Известный украинский продюсер признался, вступал ли в интимные отношения с подопечными

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    Продюсер Юрий Никитин - Известный украинский продюсер признался, вступал ли в интимные отношения с подопечными
    Продюсер Юрий Никитин
    instagram.com/yuriynikitin/

    Юрий Никитин не стал отвечать на провокационный вопрос прямо

    53-летний Юрий Никитин продюсировал одних из самых красивых девушек украинского шоу- бизнеса – Дашу Астафьеву из Nikita, Славу Каминскую из «НеАнгелов». По его словам, соблазнов было много. Были ли у них интимные отношения, узнавайте дальше.

    Юрий Никитин не стал отвечать на провокационный вопрос прямо. Зато признался, что искушения перед сексуальными подопечными не раз загоняли его в неприятные ситуации.

    Возможно, продюсер имел в виду ревность жены Ольги Горбачевой, а возможно и семейные скандалы, которые возникали на фоне его близости с певицами.

    «Соблазнов очень много. И из-за таких искушений у меня было много разных неприятных моментов в жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели», – поделился Юрий Никитин.

    Однако знаменитость заверил, что красивые подопечные больше не создают ему проблем. С возрастом он научился усмирять сексуальное влечение.

    «Просто перестал обращать внимание на искушения. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это работа и ничего кроме работы. Наверное, я просто вырос, стал старше», – пояснил Юрий Никитин.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Известный украинский продюсер признался, вступал ли в интимные отношения с подопечными