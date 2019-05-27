Известный украинский телеведущий будет судиться с МАУ



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Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич уже нашел адвоката

Украинский шоумен и автор программы «Зе Интервьюер» Анатолий Анатолич судиться с авиакомпаней МАУ после того, как не смог вылететь из билетом и посадочным талоном на руках.

На днях, на своей странице в соцсети Анатолий Анатолич опубликовал пост, в котором рассказал как не смог сесть в самолет, имея на руках билет.

По словам шоумена, он работал в Кишиневе и в воскресенье утром должен был вылетать в Киев рейсом МАУ. Но в самолет Анатолий не смог зайти. Как оказалось, авиакомпания продала на рейс больше билетов, чем мест в самолете. Шоумену предложили подождать 24 часа и вылететь следующим рейсом.

За свой счет Анатолич доехал из Кишинева в Одессу, а оттуда вылетел в Киев. Данный факт очень разозлил телеведущего и он решил подать иск в суд.





«Ситуация с МАУ - крайне неприятная, ведь я еще раз понял, что ни я, ни десятки тысяч других потребителей не защищены. Больно и неприятно стоять с украинским паспортом и билетом в чужой стране, и услышать, что ты не в приоритете. Это унизительно. От МАУ никаких извинений за это время я не услышал, поэтому буду отстаивать свои права в суде. Адвоката я уже нашел. », - сказал Анатолий.

Стоит отметить, что это не первые претензии в адрес авиакомпании. Ранее, свое недовольство в сети высказала украинская певица Maruv, у которой пропали ценные вещи из чемодана, при перелете бизнес-классом данной авиакомпании.





