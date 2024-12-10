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Євробачення-2025. Оголошено нові правила конкурсу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Організатори запровадили нові правила, аби полегшити перебування на конкурсі самих учасників
фото: EBU

Задля комфорту учасників Євробачення організатори створять спеціальні зони без камер і преси

На музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Особливу увагу приділятимуть дотриманню місцевих законів і забороні політичних висловлювань. Також встановлено чіткі правила відповідального спілкування та поведінки.

Задля комфорту учасників організатори створять спеціальні зони без камер і преси, де артисти зможуть зосередитися на підготовці до виступів. Крім того, кількість закритих репетицій збільшать, а сам графік оптимізують, що дозволить конкурсантам більше відпочивати та знайомитися з містом-господарем.

Нововведення включають і призначення менеджера з добробуту, який забезпечуватиме ефективну взаємодію між артистами та персоналом.

Нагадаємо, що Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії.

До того ж Кіпр оголосив імʼя артиста, який представлятиме країну на 69-му пісенному конкурсі «Євробачення-2025» у швейцарському Базелі. Співак Тео Еван (Theo Evan) став першим оголошеним учасником Євробачення-2025, яке відбудеться у Швейцарії. 

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Теги: Євробачення пісня музика співак співачка конкурс

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