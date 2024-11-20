Тіньовий ринок цигарок. Чоловік відомої співачки став героєм скандального розслідування

Григорій Козловський фігурує у скандалі, попри те, що у 2023 вийшов з переліку засновників усіх компаній, пов’язаних з тютюновим бізнесом

53-річний засновник футбольного клубу «Рух» Григорій Козловський опинився в центрі журналістського розслідування, що стосується тіньового ринку цигарок. Відомо, що бізнесмен одружений зі львівською співачкою Юлією Думанською, з котрою має доньку Діану та сина Ярему.

«Цигарки Marvel – бренд, що виготовляється на Винниківській тютюновій фабриці відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського (того самого власника Emily Resort). Винниківська фабрика відома через низку скандалів: нелегальна продукція, ухилення від сплати податків і тіньовий ринок. БЕБ ніби й проводить обшуки, але сигарети під їхнім брендом продовжують виготовлятися і продаватися», – зауважує Bihus.info.

Нагадаємо, що у березні 2023 року, на Львівській тютюновій фабриці Бюро економічної безпеки провело обшуки. На складах виявили 1,6 млн пачок сигарет без акцизних марок, через що бюджет України недоотримав 85 млн грн податків.

Згодом у травні 2023 року Козловський офіційно припинив бути засновником компаній, які мали зв’язок із тютюновим бізнесом, зокрема ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика».

Юлія Думанська та Григорій Козловський одружилися 14 лютого 2018 року. Вони мають доньку Діану та сина Ярему. Також у Козловського є три дочки від попереднього шлюбу.

Сім'я Григорія Козловського фото: hryhoriy_kozlovskyy/Instagram

Юлія Думанська раніше співпрацювала зі співаком Віталієм Козловським, який займався її продюсуванням. Після цього зірка кілька разів працювала з Потапом і його продюсерським центром. Репер написав для Думанської дві пісні «Стріляй» і «Закохана».