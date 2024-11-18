У Росії суд зобов'язав лідера Rammstein виплатити круглу суму за скасований концерт

У 2021 році Тілль Ліндеманн скасував свої концерти в Росії

Тілль Ліндеманн мав виступити у Твері у 2021 році, але скасував концерт

Міжнародний комерційний арбітражний суд, який діє при Торгово-промисловій палаті РФ, зобов’язав лідера рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна виплатити понад 635 тисяч євро (67 мільйонів рублів) за скасований концерт у Твері. Про це пишуть російські медіа.

Згідно з судовим рішенням, музикант уклав договір з ТОВ «Прайм маркетинг», яким зобов'язався виступити в серпні 2021 року на фестивалі «МакЛарин за родину» на території пивоварні «Афанасий» у Твері. Виступ Ліндеманна мав тривати 70 хвилин. Послуги артиста були повністю сплачені. Однак зрештою, посилаючись на ковидні обмеження, Ліндеман скасував концерт, а гроші не повернув. При цьому музикант уже перебував у Росії на той момент.

Крім неповернутого гонорару, музиканта також зобов'язали виплатити відсотки за користування чужими коштами та витрати позивача з оплати реєстраційного та арбітражного зборів на загальну суму ще понад 35 тис. євро.

Паралельно з цією справою в суді Тверської області розглядався ще один процес між замовником фестивалю Максимом Ларіним та продюсером Ліндеманна Анаром Рейбандом. Як пишуть російські пропагандисти, Ларін планував укласти з Рейбандом договір на надання рекламних послуг на території Тверської області і ще до укладання угоди переказав продюсеру 10 млн рублів, щоб підтвердити серйозність намірів. Договір зрештою не уклали, а продюсер гроші не повернув. Ларін звернувся до суду, звинувачуючи Рейбанда в необґрунтованому збагаченні. Тверський суд став на бік російського підприємця.

Зазначимо, що раніше Rammstein неодноразово критикували за прихильність до Росії вокаліста Тіля Ліндеманна. Проте після початку повномасштабної агресії РФ гурт неодноразово висловлював під час концертів підтримку Україні.

Так, 16 липня 2022 року під час концерту у Варшаві музиканти Rammstein розгорнули прапор України.