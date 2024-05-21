«Загроза традиційній сім'ї»: Ердоган розкритикував Євробачення

Ердоган підкреслив, що його уряд мав рацію, не допускаючи Туреччину до конкурсу вже 12 років поспіль

Ердоган заявив, що на Євробаченні «неможливо зустріти нормальну людину»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган піддав критиці пісенний конкурс Євробачення. Він звинуватив захід у нібито заохоченні до «нейтралізації статі» та загрозі традиційній сім’ї. Про це пише The Guaradian.

Ердоган назвав учасників конкурсу «троянськими конями соціальної корупції» і додав, що його уряд мав рацію, не допускаючи Туреччину до конкурсу вже 12 років поспіль. Вочевидь, президент Туреччини мав на увазі швейцарського співака Nemo, який переміг на Євробаченні цьогоріч. Nemo став першим небінарним переможцем конкурсу.

«На таких заходах неможливо зустріти нормальну людину. Ми розуміємо, яке правильне рішення ми прийняли, утримавши Туреччину від цієї ганебної конкуренції протягом останніх 12 років», – сказав Ердоган.

Очільник Туреччини також назвав зниження народжуваності в Туреччині «екзистенційною загрозою» і «катастрофою» для країни. До слова, державний статистичний інститут Туреччини оголосив, що народжуваність минулого року впала до 1,51 дитини на жінку. Президент давно закликає сім'ї мати не менше трьох дітей.

Як повідомлялося, на пісенному конкурсі Євробачення-2024 переміг представник Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria.

Нагадаємо, що українська делегація на пісенному конкурсі Євробачення-2024 за участі співачок Alyona Alyona та Jerry Heil вбралися у футболки з написами на підтримку українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя. Таким чином артисти хотіли привернути увагу до полонених українських захисників. Делегація закликала світ змусити Росію до обміну за принципом «всіх на всіх».