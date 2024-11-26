Московська квартира Софії Ротару змінила власника: хто став господарем

Ще у 90-х роках співачка отримала квартиру у подарунок від тодішнього мера Москви Юрія Лужкова

Софія Ротару довго і безуспішно намагалася продати дорогу квартиру у центрі Москви

Співачка Софія Ротару переписала свою квартиру у Москві на нового власника, ним став єдиний син співачки. Артистка тривалий час намагалася продати квартиру на Зоологічній вулиці, в історичному центрі столиці Росії, але їй це не вдавалося. Про це 26 листопада повідомив російський Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що цю квартиру ще в 90-х роках співачці подарував колишній мер Москви Юрій Лужков. Спочатку Ротару оцінила нерухомість площею 121 квадратний метр у 70 мільйонів російських рублів (приблизно 21 млн грн), однак не змогла знайти покупців і за порадою ріелторів знизила її вартість.

Крім того, потенційним покупцям пропонувалася й іпотека на 20 років із початковим внеском у розмірі 13 мільйонів. Однак Ротару так і не змогла продати порожню квартиру і тепер, імовірно, цим займатиметься її єдиний син Руслан Євдокименко.

«Трикімнатне гніздечко на третьому поверсі 15-поверхового будинку з двома ліфтами і підземним паркуванням Софія Михайлівна переоформила на 54-річного сина, щоб той провів усі угоди», – написав Mash.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Софія Ротару не дає жодних коментарів. Хоча артистка публічно не озвучує свою позицію щодо війни в Україні, у себе на сторінці в Інстаграм вона часто публікує дописи на підтримку України. Відомо, що зараз співачка живе за кордоном. За інформацією в інтернеті вона перебуває в Італії.

Нагадаємо, у жовтні Софія Ротару опублікувала в Instagram світлину біля могили чоловіка. «Єдиний», – так артистка українською мовою підписала фото. На ньому Ротару вшановує пам'ять покійного чоловіка – музиканта Анатолія Євдокименка. Він пішов з життя 22 роки тому, 23 жовтня 2002 року.

До слова, з перших днів повномасштабної війни в Україні сестра Софії Ротару Ауріка та її інші брати та сестри залишаються в Україні.